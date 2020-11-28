市長盧秀燕到場授旗給各區青年志工隊長，感謝青年志工協助市府服務社會。（陳世宗攝）

「自己的故鄉自己服務！」台中市政府民政局28日在朝馬國民運動中心，舉辦青年志工大會師，350名青年志工齊聚，市長盧秀燕到場授旗給各區青年志工隊長，感謝青年志工協助市府服務社會。盧秀燕，志工們的付出，讓市府力量更加強大、提供市民更多服務，市府將持續與志工們共同努力，一起讓台中更美好。

盧秀燕指出，台中是台灣第二大城，人口眾多，要做好市政、服務好市民光靠政府不夠，還需要志工的力量，感謝青年志工們為社會的奉獻；市府明年將推出雙十公車新制，市民綁定電子票證就能繼續享有優惠，需要青年志工們一起協助市民申辦，讓更多市民都能享受良好優惠與服務。

民政局長吳世瑋說，民政局透過區公所成立「民政青年志工服務隊」，鼓勵年滿18歲至35歲、具服務熱忱的年輕人加入志願服務，目前已有500名生力軍，利用就學及工作閒暇之餘投入志工服務；義務為居住設籍的轄區服務，協助區公所辦理各項市政宣導，成為市政服務的好幫手。

青年志工大會師現場，青年志工們組團進行街舞表演，展現年輕人的熱情活力，氣氛熱鬧！民政局強調，盼藉此提供青年志工彼此交流互動的機會，也透過團隊闖關競賽，凝聚志工團隊向心力；期待所有青年志工持續以充滿活力的正向態度協助市政服務，共同打造台中成為幸福宜居城市。

(中時 )