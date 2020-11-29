國防部今發新聞稿，打臉美國在台協會（AIT）處長酈英傑昨天有關軍售金額的說法，國防部說，明年並無規劃新增對美提出52億美元之重大軍購項目；國防部說，美方今年就MK-48重型線導魚雷等7項對臺軍售案，總金額55億餘美元，進行知會國會。

酈英傑昨天高調的說，美國對台灣的安全承諾不僅流於文字。台灣今年計畫中的對美軍購總計118億美元，是台灣史上單年最高金額紀錄。展望2021年，美國國會已同意金額約52億美元的軍售，還有更多尚待國會同意。這些軍購都很重要，將協助台灣發展不對稱戰力；一旦完成，台灣歷來對美軍購總金額將超過700億美元。

以下是國防部新聞稿內容：

一、美方今年就MK-48重型線導魚雷等7項對臺軍售案，總金額55億餘美元，進行知會國會。美國依據「臺灣關係法」及「六項保證」，對臺供售防衛性武器，有助於強化我整體防衛戰力，確保臺海及印太區域的和平與穩定，國防部表示感謝。

二、今年我對美重大軍購案，仍有2項待「知會國會」，本部將會在美正式進行「知會國會」時，向國人說明。明年並無規劃新增對美提出52億美元之重大軍購項目。

三、國軍防衛戰力的提升，武器裝備的籌獲，係以國防自主為優先，如無法短期獲得，則採軍購方式。國軍所有對外軍事採購預算，均依個案進度，分年編列適足預算，經立法院審議通過後，依核定預算執行相關作業，如期如質如預算獲得武器裝備。

(中時 )