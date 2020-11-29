29日埔里鎮恒吉宮媽祖廟前，擠滿了許多作醮、看醮的人潮。至12月6日祈安清醮期間，有許多熱鬧的相關活動，歡迎全台民眾前來觀光，體驗12年1次的盛況。（黃立杰攝）

從28日深夜開始，埔里鎮的庚子年「祈安清醮」正式擴及全鎮，一般鎮民將茹素7天，預估有10萬相關信仰的人員參與。該宗教活動已經有120年的歷史，不僅鎮內的餐飲業者配合提供素食，整個大埔里地區更有總壇和四大柱醮壇、媽祖入城、家戶點燈等宗教活動，規模十分浩大。

文史專家鄧相揚說，清醮法會的歷史最早可追溯回1900年，區域涵蓋埔里轄區內33個里和仁愛鄉3個村，法會總壇依例都設置在埔里「恒吉宮媽祖廟」。12年1次的大醮，用擲筊的方式選出總理、副總理、總幹事等職務，負責處理相關事務和把各醮壇佈置的美輪美倫，以此敬神祈福。

清醮活動總幹事洪景明說，埔里作醮最難得的精神，是超過百年來家家戶戶共同參與完成，透過傳統祭典為地方祈福求安，老鎮民對相關禮俗都十分清楚，他們也製作行事曆發放，方便民眾照表操課，例如29日上午5時到7時的點燈祈福活動，張燈結彩的目的在於祝壽求平安光明，整個醮期有許多豐富的相關活動。

埔里鎮長廖志城說，作醮不僅是埔里人的大事，也是很有地方的色的一塊，因此鎮公所特別於29日至12月6日舉辦「埔里醮好」系列活動，推出免費醮壇接駁車、老照片展等，希望吸引觀光客前來，共襄盛舉埔里人引以為傲的文化資產。

(中時 )