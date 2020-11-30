根據金管會統計，2019年底台灣的銀行及信用合作社之女性受僱員工占近六成；各家金控的CSR報告書亦指出，多家金控的女性員工占比達六成以上、外勤的女性主管也逾五成，估計未來女性職員或高階主管占比亦會持續增加。

勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所今（30）日指出，近期金融女力崛起已成新興趨勢，每增加一名女性決策主管，女性高階主管人數就增加三倍。

勤業眾信金融服務產業負責人吳怡君表示，隨著社會變遷和數位化崛起，過往金融業的外勤、收款等具安全性疑慮之工作，已不再是阻礙女性任職的問題。加上近來台灣金融女力崛起，無論公股或民營行庫皆有女性出任高階管理職位或女性二代接班的消息。

如今「CXO」（主要決策主管如CEO、CFO等）職位越來越多女性。勤業眾信建議，企業應運用「重設性平制度、落實性平文化和建立跨領域學習制度」三大策略，打造性別多元與共融環境，以期台灣金融業者再創永續發展新境界。

(工商 )