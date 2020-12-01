北韓最高領導人金正恩11月再次出現在人們視野後動作頻頻，為挽救經濟、疫情雙重危機，連出2招，先是以匯率波動為由處決主管外幣兌換官員，再來是以身作則，率大批高官接種大陸製新冠病毒疫苗。

據韓國國家情報院消息，北韓由於疫情阻斷對外貿易和停止國內不少生產，造成物價上漲、就業率低，例如糖價就漲4倍，因此匯率波動對低迷又脆弱的經濟自然造成更大傷害，10月底金正恩就以此為由處決外匯主管官員。

金正恩8月也曾處決違反防疫規定走私物資的官員，11月還曾嚴厲批評平壤醫學大學存在收賄入學等貪腐現象。韓國國會情報委員會幹事河泰慶告訴韓聯社，他認為金正恩在經濟龐大壓力下做出不合理決策。

接種陸製新冠疫苗情報來自日本。金正恩家族與官員在過去2至3周都已經接種，但是尚無法確定是國藥集團、科興生物，或是康希諾生物的疫苗。但依據之前外媒報導，很可能來自國藥集團，國藥宣稱已完成第3期臨床測試，在北韓之前，阿拉伯聯合大公國包括副總統兼總理、杜拜酋長莫哈梅德(Sheikh Mohammed bin Rashid Al Marktoum)在內多名高員已經接種國藥集團疫苗。

美國情報單位分析，大陸為防北韓政局不穩還有難民潮湧入境內，很可能以援助方式向全體北韓居民提供疫苗。

(中時新聞網)