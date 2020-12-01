台中捷運綠線北屯段噪音干擾，兩側住戶要吃安眠藥才能入睡！台中市議會今進行市政總質詢，市議員沈佑蓮為民請命說，捷運綠線北屯段噪音問題還是困擾沿線不少居民，「天天得吃安眠藥才能入睡」，讓居民很抓狂。中捷公司強調，已邀集噪音專家學者及北捷局等，研擬增設較新技術的輪軌潤滑裝置，並持續依民眾意見實測調整。

沈佑蓮指出，台中捷運綠線北屯段噪音干擾，尤其在多個轉彎處，列車剎車減速、轉彎的摩擦聲，長期折磨，交通局與中捷都應該落實改善。

台中捷運公司說，捷運綠線工程單位北捷局為降低噪音，採取設置隔音牆、浮動式道床、採用降噪車輪、輪緣潤滑裝置等多項措施；另加強軌道相關設備的養護作業，並持續調整降噪設備，確保輪軌降噪功能正常，同時規劃強化潤滑裝置等方案，精進現有降噪措施。

中捷公司強調，經北捷局量測「捷運綠線噪音尚符合法規標準」針對民眾反映噪音較大區段從北屯總站至舊社站，電聯車將降速行駛以降低轉彎噪音；並邀集噪音專家學者及北捷局、市府交通局積極研擬增設較新技術的輪軌潤滑裝置，並持續依民眾意見實測調整。

(中時 )