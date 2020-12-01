歐盟一資深外交官周一指出，如果與英國還無法達成協議，歐盟本周三或周四將啟動緊急措施。

該外交官指該行動為必要的，因為到過渡期截止日還剩約三周時間。在歐盟的企業或機構的辦公室需要更清楚知道，在無協議之下該如何施行關稅或其他措施；本周中期，終於來到要說明新措施的時候。

「我們已經延後數周時間，但是這已是極限」，該外交官指出。

英國與歐盟互相皆警告雙方，談判時間已經快用光，雙方仍在國家資助(企業公平競爭)、執法(解決紛爭方式)、漁權(國家主權)上存在差異。

英國首相強生(Boris Johnson)表示，當然偏愛於協議，但是英國自1973年加入歐盟，沒有協議也將繼續繁榮。

據來自歐盟的訊息指出，從上周末以來的倫敦會談，在幾個議題上依然有相當的差異和巨大分歧。與雙方關係密切的愛爾蘭外長更數度指出時間耗盡。德國總理回應愛爾蘭外長指出，歐盟部分成員國已經失去耐心。

強生發言人指出，已經有一些進展，但在漁權和企業競爭條件上仍不見一致，「希望試圖和儘快地達成自由貿易協定，但是我們很清楚將不會改變協商立場」。

一個貿易協定不盡確保貿易，也將鞏固英國統治的北愛爾蘭和平。無法達成協議，雙方邊界將不安，擾亂金融市場，干擾脆弱的供應鏈。

周一正在倫敦開會的歐盟代表巴尼耶(Barnier)被問及有無樂觀的理由時，巴尼耶告知記者，有惡化的原因。

在漁權方面，英國希望「區域附屬」(zonal attachment)，一致於其海域的總允許捕獲量，高於歐盟的魚類數學計算下的數量。英國海域長期以來與歐盟分享捕魚權，引起本國漁民不滿，欲改變百年來德法等國在英國海域捕魚的傳統。

(時報資訊)