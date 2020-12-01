時隔14年，穆迪首度調升兆豐金控的長期信用評等。穆迪信評日前已確認兆豐銀行的長期信用評等為A1，同時調升兆豐金控之長期信用評等至A2，並維持兆豐金控及兆豐銀行的展望為「穩定」，其中長期信評的部分，可說時隔14年之後，穆迪首度調升兆豐金控長期信評。

據穆迪表示，長期信評的調升主要來於資本強度及海外分行眾多、金控雙槓比低等三大面向評估。在資本面，穆迪認為兆豐銀行擁有穩定的資本結構及健全的流動性架構，足以支撐國際經濟景氣復甦放緩可能面臨資產品質變化的壓力。

對於海外分行的利基，穆迪則認為兆豐銀行相較於國內同業擁有較多國外分行，境外放款業務量高，有助於享有較高利差，挹注獲利。且兆豐金6月份雙重槓桿比率維持112%，財務槓桿相較多家金控為低，金控旗下子公司資本穩健、於經濟循環中保持穩定獲利，且兆豐金控資產九成來自兆豐銀行，又有上述二項利基加持，因此穆迪14年來首度將兆豐金控評等由A3調升至A2。

對於推動ESG的努力，兆豐金也針對近幾年來成果指出，包括標得再生能源憑證，連續3年榮獲北市環保局綠色採購績優獎之外，兆豐銀行今年還發行10億元的綠色債券，金援綠能產業發展，而兆豐金今年也獲選「天下CSR公民獎」表現最佳的100強企業。

(工商 )