電子五哥旗下的轉投資公司相繼投入醫療保健領域，並獲得國家級肯定！英業達(2356)集團英華達與榮文生醫共同開發的「IronMag循環腫瘤細胞自動化檢測系統」，於今日(12/1)在南港展覽館獲頒第十七屆國家新創獎-企業新創組之生技製藥與精準醫療類獎項。而緯創(3231)旗下緯創醫學科技近年來專注耕耘醫療領域，因應2020年初冠狀病毒疾病(COVID-19)疫情，積極將醫療產業推進於精準醫療、數位醫療及大健康照護領域。

英華達與榮文生醫突破既有的思維，採用與市場現有產品不同的策略，以「負向篩選」模式進行「IronMag 循環腫瘤細胞全自動檢測系統」產品的設計。透過搭配專屬的試劑與耗材組，該系統將循環腫瘤細胞的分離、免疫螢光染色、細胞影像擷取、AI輔助影像判讀、人工覆核、自動報告產出等流程整合，大幅提升循環腫瘤細胞檢測的準確度及品質。

榮文生醫表示，「IronMag 循環腫瘤細胞自動化檢測系統」係以有數百個癌症病人臨床案例驗證過的負向篩選模式為核心，以all-in-one的核心設計概念，落實sample-in、data-out的全自動化循環腫瘤細胞檢測模式。該系統解決現有大部分循環腫瘤細胞檢測無法以全自動化模式取代人工操作的瓶頸，可穩定從全血中分離出微量的循環腫瘤細胞，並具有高檢測特異度與敏感度。本系統因此提供癌症精準醫療產業及液態切片應用市場新的檢測平台。

緯創醫學科技近年來已將「血液透析併發症風險評估系統」導入數個透析場域，逐步構建慢性病照護平台與健康照護管理創新服務。緯創醫學的Health365健康照護平台，以全天候健康守護為概念，實現無圍牆醫療服務，從失智早篩到失能衰弱檢測，從單一腎臟病到多種慢性疾病管理，從個人到家戶，從院內到院外，從治療到預防，進而從台灣擴展至國際，整合專業醫療資源，實現健康有品質的日常健康管理，落實數位醫療應用。

高雄榮民總醫院攜手緯創醫學科技，打造創新整合型數位病理平台。為了提升病理報告輸入品質與效率，達到資料結構化與可交換性，以快速健康照護互通資源(FHIR mCODE)為架構，建立數位病理資訊平台，且整合病理科與放射影像科系統，達到遠距會診、遠距報告及遠診處置等目的。

(時報資訊)