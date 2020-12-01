台北市長柯文哲（左二）送一箱橘子給北市議員王世堅（右三）。（北市府提供／張穎齊台北傳真）

北市議員王世堅（左三）與北市副市長黃珊珊（左四）開心擁抱。（北市府提供／張穎齊台北傳真）

有「柯黑大魔王」之稱的民進黨北市議員王世堅，素來與台北市長柯文哲不對盤，但柯1日下午拜訪議會委員會時，柯贈送一箱橘子，2人「破冰」相互握手，王世堅則面露尷尬，豈料沒過多久，王就說想去上廁所，似乎想把手洗掉。

王世堅曾痛罵柯是「忘恩負義的渣渣」、「漚人」等語，但柯今拜會議員，王世堅與副市長黃珊珊歡欣擁抱，與柯則尷尬微笑握手，王稱「這是我們第1次握手」，柯則說他剛選上台北市長就曾握過。怎料，王世堅最後說想上廁所，趕忙去如廁洗手。

(中時 )