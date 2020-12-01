與柯破冰握手言和？ 柯黑大魔王急上廁所洗手 16:562020/12/01 中時 張穎齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市議員王世堅（左二）與台北市長柯文哲（右二）握手。（北市府提供／張穎齊台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲（左二）送一箱橘子給北市議員王世堅（右三）。（北市府提供／張穎齊台北傳真） 北市議員王世堅（左三）與北市副市長黃珊珊（左四）開心擁抱。（北市府提供／張穎齊台北傳真） 有「柯黑大魔王」之稱的民進黨北市議員王世堅，素來與台北市長柯文哲不對盤，但柯1日下午拜訪議會委員會時，柯贈送一箱橘子，2人「破冰」相互握手，王世堅則面露尷尬，豈料沒過多久，王就說想去上廁所，似乎想把手洗掉。 王世堅曾痛罵柯是「忘恩負義的渣渣」、「漚人」等語，但柯今拜會議員，王世堅與副市長黃珊珊歡欣擁抱，與柯則尷尬微笑握手，王稱「這是我們第1次握手」，柯則說他剛選上台北市長就曾握過。怎料，王世堅最後說想上廁所，趕忙去如廁洗手。 (中時 ) #王世堅 #廁所 #台北市長 #議員 #北市長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蘇貞昌過年前會下台嗎？網路投票出現驚人民意呼聲 18:402020/12/01 政治 NBA》柯瑞嘲笑羅賓生 梅威瑟發文譴責 09:072020/12/01 體育 分局長疑護航丁 議員怒嗆下台 04:102020/12/01 社會新聞 不只胰臟癌！恐怖癌王死亡率超高 醫：半年就走了 15:262020/12/01 生活 隱匿腸病毒！女兒學校突停課 媽爆氣開譙「垃圾家長」 08:182020/12/01 生活 新屋議員涉貪入獄 陳睿生遞補就職允諾「2年當4年拚」 10:132020/12/01 政治 搶救優人神鼓劇場 文資會通過 04:102020/12/01 地方新聞 田本玉升級UBA 開導不開罵 04:102020/12/01 運動天地 女外傭下班穿性感睡衣滿屋跑 被要求穿外套俏皮回：好熱 15:332020/12/01 社會 宋江險被剖胸膛 熬心肝醒酒湯──舌尖上的大宋（四） 14:202020/12/01 兩岸史話 政治熱門新聞 影》馬維拉也救不了 林奕華三問「你知道嗎」 蘇貞昌呆愣了1分鐘 - 政治 養豬協會批藍委丟內臟污辱產業 豬農：高興都來不及了 - 政治 Wecare高雄P圖許淑華太下流 歷史哥撂狠話：刪文也沒用 - 政治 罷免黃捷、陳致中、高閔琳會過？ 中選會曝光最新進度 - 政治 陳其邁就職百日 施政滿意度民調出爐 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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