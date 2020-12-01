貿協國際專業展「臺灣國際漁業展(TIFSS)」預計3日起一連三天於南港展覽1館開展，亞洲台灣商會聯合總會長劉樹添強調，將攜手冷鏈協會以越南成功模式，搶攻東協包括印尼、馬來西亞、泰國等國家農漁合作商機，日前已與印尼新創簽署MOU，台灣具智慧農漁業技術在亞洲大有機會。

全臺唯一漁產業國際專業展，今年邁入第六屆，不僅大受漁產業及釣具產業矚目，今年展覽更首次北移展出，儘管遇上疫情延至12月開展，但產業累積能量已蓄勢待發，主辦單位除安排實體展覽外，更首次推出O2O(Online to Offline)線上展的數位整合服務，10月起推動線上展覽及媒合平台，已有來自10餘國買主註冊參與，預計可吸引約18,000線上訪客人次。

TIFSS今年展區包括「漁撈工具及技術區」、「養殖區」、「水產及加工品區」、「水產加工設備暨技術區」、「漁產業生技區」及「國際休閒釣具展」等，打造漁產業全方位採購平台。廠商匯集產官學及國內外多家指標廠商，包括臺灣漁網兩大巨頭「金洲海洋科技」及「慶發漁具」等。

此外，還包括力佳將展示台灣一條龍生產的水產養殖、寬緯科技首創造流增氧機智慧監測系統、海神水下事業將展出的水下推進器更榮獲2020年德國紅點設計大獎，以及富宸、知洋科技、耀天科技、嘉豐海洋、科建鋁船、艾得立生物科技、達邦蛋白及迪拓眼鏡等廠商參展。

貿協表示，除展覽涵蓋領域廣，亦首次推出如線上線下採洽媒合、海水魚養殖技術國際論壇、漁人舞台(Fisherman's Stage)等多元周邊活動，結合創新技術發表及水產料理秀，協助參展廠商跨越時間與空間限制，接軌全球商機。

(工商 )