黃騰輝「繽紛詩境-黃騰輝藝術創作的美學歷程」畫展，日前圓滿落幕，其畫冊「繽紛詩境-黃騰輝的藝術世界」，隨即於故宮書店及網路平台上架！為讓藝術欣賞普及化，11月底已於誠品書店上市，精裝本台灣僅限量一千冊發行，兩岸藝評家、藝術雅賞者、甚至跨界詩人，紛紛籲欲典藏者從速。

北京故宮博物院審定出版的當代藝術家畫冊，黃騰輝為當代藝術家第三位，且為台灣第一人。這位獨特的藝術家，擁有不同於一般藝術家的多重身分和生命歷程，而巧妙的是，看似衝突性的角色和人生歷練，都成了他創作中的靈魂和血液。

故宮編輯部主任王志偉強調：「這是故宮博物院出版社所審定出版的第三部當代藝術家畫冊，具有很高的現代美學價值，值得我們珍視。」

「繽紛詩境-黃騰輝的藝術世界」畫冊著作回顧了黃騰輝三十年來的創作歷程，收錄180餘幅包括「故宮」、「中國山水」、「宇宙聆聽」、「詩與哲思」、「印象」、「小王子與玫瑰」等不同主題及時期的作品，完整記錄了黃騰輝探索藝術的精神和他的美學理想，也呈現了黃騰輝在獨樹一格的詩意和藝術典型。

如故宮博物院的推薦，黃騰輝把玫瑰主題與生命貫穿在一起，從有形與無形的對立中，從色彩與精神的融合中，開啟追逐夢想的藝術之旅，他的作品不僅承載了他的思想和情感，他更借燦爛玫瑰的象徵寓意，讓藝術重新成為愛的至上表現。

著名藝評家、台北藝術大學博物館研究所長廖仁義，佳評推薦：「黃騰輝能夠將詩意轉變為繪畫，當時他採取了後印象主義時期野獸主義的顏色觀點與技法。2014年以後他再次從畫境進入意境，他能夠將繪畫轉變為境界，這時他領悟了傳統中國的意境美學，心物和一，並透過自創的用筆用色建立自己的繪畫美學。這個意境之中，誠如莊子對他的影響，他看見世界的繽紛，也看見生命的短暫與蒼涼，但是做為玫瑰花園的園丁、美麗的歌頌者以及手持畫筆的藝術家，他想要透過藝術創作超越短暫與蒼涼，讓繽紛永遠能夠被看見，被歌頌，永恆散播幸福。」

著名的美學學者、北京清華大學哲學系教授肖鷹於好評推薦中點出：「他不僅要讓我們看到他的畫作充滿玫瑰，而且要讓我們看到，我們的世界就是一個『充滿玫瑰幸福的世界』。」

北京大學教授、美學中心主任朱良志則盛讚：「在黃騰輝的作品中，我看到他以發自本心的生命體驗所表達出對宇宙與生命的覺知，展現出他的『玫瑰人生』的獨特風采。他的創作所體現出來的藝術典型性與純粹性，和他從哲學層面及審美理想中所展開達到的藝術深度與高度，具有很高的現代美學價值，值得我們珍視。」

(工商 )