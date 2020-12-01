台灣經濟明年會更好嗎？最新民調可能出乎大家預期。據平面媒體調查「台灣民心動向」，對於「台灣明年經濟發展預期」，結果有近4成民眾認為「會變差」，要高於看好的比例。此外，調查也針對「兩岸經濟與發展比較」，結果發現，有過半數民眾認為大陸經濟發展更具優勢。

據《遠見雜誌》11月30日所公布最新民調結果顯示，國人對於「2021年國內整體經濟」略悲觀，有39.3%民眾認為「會變差」，較「會變好」的37.1%比例要來的高。而其中，在20~29歲族群對台灣經濟前景「最看好」，有近四成七認為「會變好」，但樂觀指數隨年齡升高而一路遞減。

值得注意的是，調查也針對「兩岸經濟與發展比較」進行調查，結果發現，「有52.2％民眾認為大陸經濟發展較有競爭力，高於認為台灣較優的34.7％」，在「兩岸大學生競爭力方面」，「有51.3%的人認為大陸大學生較有競爭力，遠高於認為台灣較優的29.7%」。

但若將調查議題轉為「兩岸關鍵產業競爭力」，可發現結果完全不同，「有61.9％民眾認為台灣科技業，較有競爭力，遠高於認為大陸較強的25.1％」。

(中時新聞網)