美國海軍亞太情報總指揮官史達曼少將於11月22日抵台，密訪3天2夜，當時儘管專機抵台已被媒體拍到，但總統府、外交部不承認也不否認，目的為何至今仍是個謎。然而，在此之前也傳出美海軍陸戰隊抵台針對作戰課程進行交流，卻遭到美國軍方打臉。對此，有知情人士就透露，美方確實「不太高興」。

川普明年1月20日將卸任，美國官員近期訪台行程愈形頻繁，在美國衛生部長阿札爾、國務院次卿柯拉克8、9兩個月相繼來台後，史達曼少將也低調率團訪台，但外交部和軍方都三緘其口，就連史達曼是否拜會蔡英文總統，總統府也低調不評論。

另外，在史達曼抵台之前，今年由於新冠疫情，國軍赴美考察、交流計畫多半暫緩，不過，仍有少量台美小批次軍事性質往來持續進行。我國海軍司令部證實，美海軍陸戰隊已抵台，針對作戰課程進行交流。但美國軍方的《星條旗報》則是引述五角大廈聲明稿，指出相關報導「並不精確」。

對此，據《上報》報導，有知情人士透露，美海軍陸戰隊抵台為軍方授課遭曝光一事，一反雙方交流「秘而不宣」的默契，美方確實「不太高興」，加上史達曼來台行前又曝光，因此讓國安高層懷疑內部有心人士洩密，已提高警覺注意可能的洩密層級及管道。

(中時新聞網)