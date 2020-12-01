華航最佳生財工具，6架全新波音777F全貨機，首架1日晚間8點38分飛抵桃園國際機場，預計本月中完成適航檢查程序後，加入公司貨運機隊營運行列。由於目前航空客運無法獲利，只有貨機可以帶來盈利，加上明年新冠肺炎疫苗即將啟運，預計明年首季完成交機的首批3架777F全貨機，將為華航帶來不少盈利。

民航局官員指出，華航因為已有777客機運作經驗，新機接回後只需要適航檢查程序，不需要驗證飛行，十天半月就可加入營運行列。第二架預計本月底交機，明年元月中加入運營，第三季安排在明年首季交機，後三架則還未確定交機時間。

新機較747省由兩成以上，承載也比747好，最大酬載重量達102公噸，比747多兩公噸。華航目前共有18架波音747全貨機，原規劃訂造的6架777F全貨機交機後，會陸續汰換現有747全貨機，但因貨運市場太好，公司已表明會延後舊機退役時間。

另針對目前封存在美國沙漠的兩架747全貨機，公司也已在進行解封評估作業，以活化資產，明年全貨機運力可望提高近三成。幸好目前的低油價讓747營運效率得以顯現，今年前三季油價較去年同期低廉43.3％。

(工商 )