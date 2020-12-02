捷克參院議長維特齊訪台引發中國抗議，一家中國進口商隨即取消向捷克佩卓夫公司購買鋼琴的訂單，但據報導，這家知名製造商出口中國的生意已經恢復，還另外接到台灣的訂單。

佩卓夫鋼琴（Petrof）總裁佩卓夫瓦（Zuzana Ceralova Petrofova）向捷克新聞社（?TK）證實，已恢復與中國客戶做生意，9月以來已經賣出200多台鋼琴到中國。

佩卓夫瓦還說，一名台灣客戶受到「送鋼琴到學校」（Piano to Schools）活動的啟發，日前也下單訂了11台鋼琴，準備送給台灣的學校。報導未提到這名台灣客戶的名稱或其他細節。

捷克富豪柯瑪瑞克（Karel Komarek）聽聞佩卓夫因北京不滿維特齊（Milo? Vystr?il）訪台而丟掉一筆訂單後，立刻發起「送鋼琴到學校」的活動，將這批原本要銷往中國的鋼琴買下來送給學校，以凸顯捷克的團結與對自由的重視。

報導說，這個活動在捷克引起熱烈迴響，全國共有152所學校提出申請，11月底公布評審結果，其中11所可獲得免費的鋼琴各一台。

維特齊9月初率領約90人的代表團風光訪問台灣之後，佩卓夫在北京的一家客戶以擔心政府對捷克產品開罰為由，臨時取消一筆總值530萬捷克克朗（約合新台幣700萬元）的訂單。

但佩卓夫外銷中國的訂單遭到取消時有報導指出，中國當局並未宣布對捷克或捷克企業採取制裁行動，可能是進口商為了防患未然或出於對北京當局的支持，主動取消了訂單。這樣的行動在中國顯然並未擴散。

1864年成立的佩卓夫鋼琴是歐洲頂級鋼琴製造商，也是捷克音樂文化的象徵。這個鋼琴品牌在台灣也相當知名，產品並非罕見，但中國市場在佩卓夫營業額所占比例重達1/3，佩卓夫曾擔心捷中關係惡化會影響未來在中國的銷售。

(中央社)