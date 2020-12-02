正崴(2392)集團不僅本業營運亮眼，今年每股盈餘可望達4.5元，公司搶攻綠色能源亦開始發酵，轉投資—森崴能源(6806)將於12月7日上興櫃掛牌，隨著森崴能源在太陽能及離岸風電等佈局收割，可望成為挹注正崴業績的新動能，正崴預估，明年綠色能源相關業務佔公司營收比重可望達5%到10%，在整組代工的電動滑板車、電動摩托車電池模組、遊戲機及5G伺服器網通新產品出貨逐步放大下，正崴樂觀看待明年營運，法人預估，正崴明年業績可望較今年兩位數成長。

森崴能源以「光、風、水、氣、大平台」為營運發展主軸，發展太陽能發電、離岸風電、陸域風電、水力發電等再生能源建置及運維服務、並且提供潔淨能源液化天然氣(LNG)進口服務、綠電交易平台、儲能系統及ESCO節能系統等全方位能源服務，森崴旗下有：富崴能源、世豐電力、欣鑫天然氣及富威電力等多家公司，業務涵蓋太陽光電、風力發電、水力發電及天然氣；森崴能源亦是目前台灣唯一離岸風電EPC廠家，公司亦規畫成立離岸風電運維公司，提供離岸風電風場服務，落地生根，持續投入台灣離岸風電產業發展。

截至2020年，森崴能源已完成建置太陽光電及陸域風電之裝置容量達130MW，預計至2025年完成建置1000MW；公司亦計畫於2026到2035年再爭取離岸風電EPC工程合約1000~1200MW。

目前森崴能源由正崴及集團永崴投控轉投資，其中正崴握有森崴能源約10%，永崴控股(3712)約持有60%，若以正崴持有永崴投控的比例回推，正崴約持有森崴能源約33%；隨著森崴能源在太陽能及離岸風電等佈局收割，並於10月起進入獲利，可望成為挹注正崴業績的新動能。

除綠能產業佈局發酵，正崴近幾年積極進行產線自動化，並跨入電動滑板車、電動摩托車電池模組及5G伺服器等新領域，目前新產品出貨逐步放大，搭配原有的蘋果等3C、智慧型手機及消費產品零組件，讓正崴今年營收雖然未見成長，且有新台幣兌美元急升等不利因素，但獲利能力卻大躍進，今年第3季單季稅後盈餘達10.47億元，季增1.52倍，單季每股盈餘達2.16元，累計前3季稅後盈餘為14.85億元，年成長9.51%，每股盈餘為3.06元。

儘管第4季進入零組件淡季，但正崴第4季業績仍以超越去年同期為目標，若無意外，法人預估，正崴今年每股盈餘可望上看4.5元。

展望明年，正崴表示，明年各產品線看起來還不錯，可望維持成長，搭配永崴及森崴等成長，明年綠色能源相關業務佔公司營收比重可望達5%到10%，只要疫情不再有太多變數，明年業績可望比今年好。

(時報資訊)