民進黨前立委沈富雄今在臉書表示，衛福部長陳時中寧可機場不篩，不惜移工斷流；疫情發生迄今都快一年了，醫技人員仍然不夠用，這是哪門子的「超前部署」？

沈富雄今指出，他一向不贊成全國普篩，因為是勞民傷財，徒勞無功。為何要篩？連專家們也都說不出個所以然。

他說，但他主張機場普（快）篩，如果因而取代兩週隔離，真是美事一樁。但陳時中偏偏不篩，給了兩個讓人啼笑皆非的理由，偽陽及偽陰。

他指出，陳時中說，偽陽將壓垮醫療體系，這真是從何說起？偽陽率小於5％，只要呈陽者再篩一次，不就得了。因為偽陽不可能同一人身上出現兩次。

至於偽陰；他指，陳時中說，偽陰會引爆社區感染，這一個論點他比較不敢反駁，直到最近陳下令12月1日起，所有入境者，包括國人，都要檢具三天內陰性證明，他才恍然大悟，原來機場全篩外包給所有入境者的祖國或入境國。

沈富雄說，陳對自家篩檢可能發生的偽陰耿耿於懷，為何對這麼多來源不明的可能偽陰卻全不在意呢？說穿了，機場不篩的真正原因可能是人力不足，試劑用錢買就可以了。疫情發生迄今都快一年了，醫技人員仍然不夠用，這是哪門子的「超前部署」？

他指出，印尼疫情正熾，來台的家事移工中，一天就出現20例呈陽性者，陳時中情急之下，下令停止印尼籍移工入境兩週。

他表示，為何不在機場，就印尼籍移工全面快篩，不就把問題解決了。兩週後，印尼的疫情難趨緩和，難道要再延兩週嗎？「陳時中可不計後果，且戰且走，我們的老人要且等且活嗎」？

(中時 )