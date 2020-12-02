搜救犬「山大」雖然即將屆齡退休，奔跑起來還是像1尾活龍。（莊哲權攝）

搜救犬「山大」雖然即將屆齡退休，奔跑起來還是像1尾活龍。（莊哲權攝）

台東縣消防局搜救犬「山大」（Xander）將滿8歲（換算人類年齡約55歲），已不堪負荷高強度訓練及搜救工作，依動保法規定必須退休，領犬員羅翊辰表示，功績彪炳的山大是該隊首批搜救犬，曾參與高雄市氣爆等多項搜救行動，經驗豐富，目前是該隊的「師傅犬」。

全身黑亮的拉不拉多犬「山大」於2013年加入台東縣消防局搜救犬行列，曾參與高雄市氣爆、彰化花壇人員失蹤協尋、台南市維冠大樓震災、花蓮統帥、白金雙星震災等搜救行動，是經驗豐富的工作犬，雖然已屆人類年齡的中壯年，仍有如生龍活虎。

領犬員羅翊辰說，「山大」出生於2013年2月2日，和「健康」、「祥和」是第1批移撥台東消防局的搜救犬，於2015年通過國際搜救犬組織瓦礫堆中、高級測驗；其中「祥和」已在前年退役，而「山大」將滿8歲，大約是人類年齡的55歲，依動保法規定須辦理退休、領養。

台東縣消防局搜救犬小組在官網公告領養辦法，羅翊辰說，領養人基本上要有耐心、愛心，要有很多時間去陪伴，家的空間必須夠大，讓牠可以消耗精力，對於未來的主人，也會進行指令的交接。

目前台東搜救犬小組有7隻搜救犬，多數是由「山大」擔任師傅犬進行培訓出來，羅翊辰說，他們把搜救犬當成同事看待，一起去參加考試、救災，如今即將功成身退，內心會感到不捨，只希望牠 找到好主人，安養天年。

(中時 )