大雅國際同濟會捐贈警備車及消防水帶，充裕大雅、神岡分隊救災救護能量。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真）

大雅國際同濟會捐贈警備車及消防水帶，消防局局長曾進財回贈感謝狀及紀念品。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真）

大雅國際同濟會於大雅分隊舉辦警備車及消防水帶捐贈儀式，充裕大雅、神岡分隊救災救護能量。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真）

台中市大雅及神岡地區隨著經濟發展，居住人口增加救災勤務量日益繁重，而兩地區轄內也不乏產業道路及狹小巷道，車輛需求亦隨之提高。大雅國際同濟會得知消防需求，10日捐贈警備車及消防水帶，將用於各項救災勤務，期望能讓確保市民生命財產的安全。

大雅國際同濟會創會長蔡昭南生前心心念念想為社會盡一份心，多次囑咐兒子保辰建設董事長蔡雨霖、副總蔡雨銓。蔡昭南往生後，大雅區忠義里長林義木、神岡區山皮里長陳勝泧得知大雅、神岡分隊有警備車需求，與立委楊瓊瓔、市議員吳顯森及羅永珍共同協調，促成此次捐贈，其義行善舉令人欽佩不已。

捐贈儀式10日下午3時於大雅分隊舉行，由國際同濟會台灣總會台中區區主席王秀雪，總會長廖敏榮及大雅國際同濟會會長張水來代表捐贈，消防局局長曾進財回贈感謝狀及紀念品，以表彰大雅國際同濟會支持消防工作。

消防局局長曾進財表示，政府資源有限、民力無窮，非常感謝大雅國際同濟會支持，警備車平時將用於火災預防、災害搶救、災情勘查及執行消防巡邏、警戒等消防勤務。消防水帶延伸輸送水源到達火點，可快速撲滅火勢，或採取水霧防護方式，侷限火勢，避免擴大，以確保市民生命財產之安全。

大雅國際同濟會有感「取之於社會、用之於社會」的理念，希望藉此拋磚引玉，將社會資源挹注於消防救災救護。同濟會是成員遍佈全世界的國際性公益服務團體，由志同道合本著人道主義觀點、為需要服務的人們謀福利的社會人士所組織而成。

(中時 )