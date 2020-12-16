無人車是未來車輛的發展趨勢，屏科大車輛系與六和機械產學合作，研發無人自駕車，在試車場試駕。（潘建志攝）

無人車是未來車輛的發展趨勢，屏科大車輛系與業界產學合作，研發多款無人農用電動車，可用於不同農田甚至漁塭。（潘建志攝）

無人車是未來車輛的發展趨勢，屏東科技大車輛工程系近年與業界產學合作，發展自駕車及多款無人農用電動車。六和機械也與宗倬章先生教育基金會合作，捐贈屏科大建造「成志樓．汽車零組件研發中心」，希望為無人車產業培養更多人才。

目前世界先進國家都在研發無人自駕車，台灣汽車產業雖然不強，但汽車零組件已在國際上發光發熱，如果有自己的平台整合系統，能促成國內產業升級。六和機械已與屏科大產學合作10多年，決定在屏科大捐建汽車零組件研發中心，培養人才。

16日捐贈典禮上也展出屏科大與六和機械合作研發「電動線控底盤─PA自動駕駛原型車」，由屏科大師生團隊設計底盤、動力控制系統等，再由六和機械建造完成，可轉彎、直線加速、停車，遇到障礙物會剎車，最高時速可達40公里。

另外屏科大已研發多款無人農用電動車，包括多功能農用智慧電動車、水稻田電動車、魚飼料投餌電動車等，可在田中自動駕駛及換道，辨識病蟲害位置精準噴藥，減少農藥使用，也能搭配無人機，將田裡的影像等資料傳回資料庫。

車輛系就授陳勇全說，無人車最難的就是AI，如何增加AI正確的決策能力，提高數據庫的資訊量，讓車體能在適當時機做出判斷，讓行車安全等。六和機械董事長宗緒順說，除了AI外，自駕車還有材質、續航力、安全系數等需面臨的問題，未來將與屏科大合作，加速產業升級。

(中時 )