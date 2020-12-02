年紀超過80歲的羅爺爺，成功用細胞療法讓截肢部位的傷口痊癒。（陳人齊攝）

王伯伯的治療過程，腳步傷口每一次療程都逐漸縮小。（陳人齊攝）

三總外科部主任戴念梓。（陳人齊攝）

衛福部2018年9月開放細胞治療技術應用於國內後，讓不少糖尿病、組織潰爛、褥瘡患者看到一絲曙光，三軍總醫院、訊聯生技今天召開記者會宣布細胞治療用於慢性傷口的治療成果，成功讓兩名長期臥病在床的年長者，透過自身的脂肪幹細胞將長久不癒合、潰爛發黑的困難傷口重新再生。

年紀超過80歲的羅爺爺，糖尿病史超過20年，一年多前因右腳拇指的指甲勾到褲子受傷發炎，沒想到這一傷竟成為大災難，因傷口持續發炎無法癒合，最後壞死必須切除一半右拇指，後來還發生蜂窩性組織炎，需再度接受大拇指切除術，最後因看到新聞報導細胞治療有效，才來到三總接受治療，在三總外科部主任戴念梓的治療下，終於見到傷口逐漸進步，傷口範圍從原本的6平方公分縮小至0.02平方公分，幾乎痊癒。

60多歲的王伯伯是一名退休少校，同樣是20多年的糖尿病友，因末梢神經退化，直到腳底黏住地板才發現原來有傷口在流血，後來因陸續太晚發現傷口，耽誤黃金就醫時間，必須面臨截肢的痛苦，他表示，自己腳底的傷口已經3年了，過去做植皮4次、清創多次都沒辦法治癒，但現在使用自體細胞治療後，已逐漸長出皮膚，可以恢復行走。

戴念梓表示，王伯伯的傷口原本約22平方公分寬，經6次治療後已縮到剩2.69平方公分，現在雖然能恢復行走，但因目前長出來的皮膚還很嫩，仍然不建議讓傷口部位落地，仍需持續追蹤、觀察。

戴念梓說，根據健保資料庫統計，國內約有150萬名糖尿病患者，其中有15％患有足部潰瘍，且每年都以9％的速度逐年增加，此外國內還有13萬名的壓瘡病患、23萬的靜脈性潰瘍病患，需求頗大。

戴念梓指出，自體細胞治療是透過抽取腹部或大腿的脂肪來培養細胞，再將培養好的細胞滴於患部上，讓患部達到自體修復的目標，適用對象包含慢性潰瘍、組織缺陷、大面積燒傷等，一個療程約6周，每周需於患部注射培養細胞，費用約新台幣45萬元左右。

衛福部次長石崇良表示，國內細胞治療近年來發展迅速，長遠看來可能會是理想的選擇之一，以國內長照需求70六萬人來算，平均每人每月花費4至5萬元，若細胞治療能讓病患擺脫長照，不僅病患、家屬受惠，還能大幅降低醫療費用，是相當值得投入的領域。

(中時 )