英國率先批准輝瑞藥廠與BioNTech研發疫苗的緊急使用授權，令美國政府更為著急、歐盟轉趨謹慎。白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）近日緊急召見FDA局長哈恩（Stephen Hahn）並質疑疫苗審批進度為何落後。歐洲議會議員李瑟（Peter Liese）則批評英國審核過程「過於倉促、充滿問題」，呼籲主管機關歐洲藥品管理局（EMA）千萬別跟進。

輝瑞與BioNTech11月20日便向FDA申請疫苗緊急使用授權，該機構排定12月10日開會討論是否批准，另一家藥廠莫德納疫苗審查則排在17日召開。川普政府早已不滿批准速度太慢，由梅多斯出馬施壓哈恩加快進度。

據媒體報導，梅多斯詢問哈恩11月中為何待在北卡羅萊納州遠距上班一周，暗示他因個人度假耽誤疫苗審核進度。FDA發言人澄清，哈恩因接觸到新冠患者而進行自我隔離，他在那段時間照常工作、並非度假，也沒有耽誤公事處理。

在歐盟方面，EMA計劃於12月29日前開會決定是否批准輝瑞疫苗緊急使用授權，至於莫德納疫苗審查最快將在1月12日進行。

(工商 )