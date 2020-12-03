行政院打炒房，全面動起來，有可能「出九招」。中華民國不動產開發公會理事長楊玉全3日表示，房地產業界也是希望房市能穩定發展，「打炒房」大家都支持，但千萬不要重手打房！特別是一定要避免打擊到產業及就業人口。

行政院打炒房，全面動起來，國發會預計3日將在行政院會報告「健全房地產市場九方案」，整合內政部、央行、金管會、財政部等部會，提出整合不動產金融與政策市場等面向指標、強化預售屋稽查、加速實價登錄修法、加強查核不動產交易所得等。

中華民國不動產開發公會理事長楊玉全今天表示，政府說是「打炒房」不是「打房」，也是希望房市能夠穩定。實際上，在房地合一實價課稅上路以後，針對短期進出，採取重稅，市場已經跟過去不同。

楊玉全呼籲，政府各項控管措施，一定要避免打擊到產業，以及周邊相關賴以為生的龐大從業人員，否則將對經濟發展與就業機會造成很大的影響。

楊玉全並表示，現在嚴重缺工，建商顧及商譽，無論多艱苦，都要依約蓋好交屋。去年底至今年初已經預售的案子，面臨找不到工人、原物料上漲的成本壓力，早就把利潤吃掉。營建成本推動的房價上漲，反而是當初買預售屋的客戶享有，並不是建商一定可以提高利潤。政府應該協助解決產業困境、幫回台的剩餘資金找出路，儘量維持穩定的經營環境。

(工商 )