無故牽扯入萊豬政治風暴的信功肉品公司，在發表聲明後隔天便有屏東縣政府消防人員上門進行安檢，讓外界質疑遭「查水表」，為此，信功經理楊旻叡3日上午表示，經與消防顧問公司聯繫，確實早已遞交檢驗申請，只是太多巧合碰在一起，「真的不要在扯上政治」。

屏縣府發言人鄞鳳蘭也強調，整起安檢就是2個巧合碰在一起，才會被外界大做文章，但也質疑，一通打1999檢舉電話來的時機真巧，她也坦言，消防安檢早已跟公司敲時間，「這通電話就是催化劑」，背後是否有政治算計，鄞說，希望不要有任何政治介入。

(中時 )