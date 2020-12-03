遭查水表說 信功經理頻說：別再政治化 12:462020/12/03 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 信功經理楊旻叡對於安檢時機敏感，他頻說，別再牽扯政治。(林和生攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 無故牽扯入萊豬政治風暴的信功肉品公司，在發表聲明後隔天便有屏東縣政府消防人員上門進行安檢，讓外界質疑遭「查水表」，為此，信功經理楊旻叡3日上午表示，經與消防顧問公司聯繫，確實早已遞交檢驗申請，只是太多巧合碰在一起，「真的不要在扯上政治」。 屏縣府發言人鄞鳳蘭也強調，整起安檢就是2個巧合碰在一起，才會被外界大做文章，但也質疑，一通打1999檢舉電話來的時機真巧，她也坦言，消防安檢早已跟公司敲時間，「這通電話就是催化劑」，背後是否有政治算計，鄞說，希望不要有任何政治介入。 (中時 ) #查水表 #消防 #安檢 #公司 #信功 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 亂扯廠商來背書 蘇揆涉造假訊息 04:102020/12/03 焦點要聞 去年離婚傳給女兒改名從母姓 李小璐曬影片脫口說真相 08:372020/12/03 娛樂 堅決不用萊豬 聲明打臉蘇揆 信功臉書遭出征 小編力戰1450 04:102020/12/03 焦點要聞 一中我表 國民黨棄守兩岸 04:102020/12/03 時論廣場 屏議員諷蘇裝熟 傷害優質廠商 04:102020/12/03 焦點要聞 美國眾議院通過外國公司問責法案劍指中企 09:182020/12/03 兩岸 國安院挨批肥貓窩 馮世寬：政治考量國家損失 我難過 11:482020/12/03 政治 民進黨精心設計 信功無奈被推上火線 04:102020/12/03 焦點要聞 信功剛打臉蘇揆 旋即遭查水表 04:102020/12/03 焦點要聞 直播主1小時賺400萬卻遭網路霸凌淚崩被虧「見錢就笑」 03:182020/12/03 娛樂 政治熱門新聞 罷免最新進度跌破眼鏡 4人僅1人達標 網驚：準備升官了 - 政治 最新民調揭藍綠差距 林濁水嘆：蔡英文的貴人又來了 - 政治 「罷瑤」突破3.2萬 他為孩子哽咽拜託羅智強：可以幫忙擋下萊豬嗎 - 政治 「罷捷」最新進度曝光 大媽高舉4字超狂催票 - 政治 陳其邁六合夜市辦桌為何被罵翻 葉匡時爆2關鍵 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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