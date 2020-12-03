桃園市長鄭文燦3日出席桃園美國學校董事長交接典禮，媒體問及，行政院通過打房新措施，對桃園房地產會有多大的衝擊，鄭文燦回應，房地產中南部比北部熱，因為它基期低，所以也沒有特別針對中南部。
鄭文燦說，目前桃園的房地產跟中央聯手稽查，針對炒作紅單已經稽查第2波，而這也是他主動建議，認為紅單買賣會造成房地產不正常的波動，也會造成投機現象，不過經過消保官稽查以後，桃園市的紅單並不多，且稽查過程都跟中央一起，呼籲大家「不要隨便去扭曲蘇院長的政策」。
(中時 )
桃園市長鄭文燦3日出席桃園美國學校董事長交接典禮，媒體問及，行政院通過打房新措施，對桃園房地產會有多大的衝擊，鄭文燦回應，房地產中南部比北部熱，因為它基期低，所以也沒有特別針對中南部。
鄭文燦說，目前桃園的房地產跟中央聯手稽查，針對炒作紅單已經稽查第2波，而這也是他主動建議，認為紅單買賣會造成房地產不正常的波動，也會造成投機現象，不過經過消保官稽查以後，桃園市的紅單並不多，且稽查過程都跟中央一起，呼籲大家「不要隨便去扭曲蘇院長的政策」。
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