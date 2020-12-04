德國媒體報導，總理梅克爾（Angela Merkel）政府以國安風險為由，禁止中國航天發展公司收購一家專門從事包括5G在內的衛星和無線電技術的德國公司。
德新社（DPA）援引政府文件報導，總部位於北萊因-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）的IMST公司是航天發展的收購目標，而航天發展是中國國有國防集團中國航天科工集團的子公司，該公司生產軍事通訊系統。
德國經濟部證實，梅克爾內閣昨天同意阻止一家外國公司進行收購，但未透露相關公司名稱。
德國外交部在一份聲明中告訴法新社：「審查標準始終是具體收購對德國公共秩序或安全構成的威脅。」
隨著越來越多中國公司爭搶德國專有技術，對此發出的警訊也日益增加，梅克爾政府正努力加強監督非歐盟收購案。
德國政府目前可以審查股權比例在25%或以上的收購案，不過目前未定的法律草案要求將門檻降低至10%。
(中央社)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。