德國媒體報導，總理梅克爾（Angela Merkel）政府以國安風險為由，禁止中國航天發展公司收購一家專門從事包括5G在內的衛星和無線電技術的德國公司。

德新社（DPA）援引政府文件報導，總部位於北萊因-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）的IMST公司是航天發展的收購目標，而航天發展是中國國有國防集團中國航天科工集團的子公司，該公司生產軍事通訊系統。

德國經濟部證實，梅克爾內閣昨天同意阻止一家外國公司進行收購，但未透露相關公司名稱。

德國外交部在一份聲明中告訴法新社：「審查標準始終是具體收購對德國公共秩序或安全構成的威脅。」

隨著越來越多中國公司爭搶德國專有技術，對此發出的警訊也日益增加，梅克爾政府正努力加強監督非歐盟收購案。

德國政府目前可以審查股權比例在25%或以上的收購案，不過目前未定的法律草案要求將門檻降低至10%。

(中央社)