屏東科技大學達人學院產業人才培育學程與安心食品公司合作，簽署產學合作MOU，將屏科大打造為品牌人才培育基地，提供學生實習機會，增加學生實務歷練。安心食品旗下的摩斯漢堡也在屏科大展店，4日開幕吸引許多學生消費。

安心食品旗下的摩斯漢堡全台有285家門市，需要儲備經營管理人才，因此與屏科大合作，除了提供學生實習機會，也捐贈校方清寒學子獎助學金。4日雙方簽署MOU，摩斯漢堡屏科大店同時開幕，學生們開心表示，「以後用餐又多一項選擇了！」

摩斯漢堡屏科大店開幕。（潘建志攝）

屏科大校長戴昌賢表示，屏科大除了與安心食品合作人才培育外，因為在食品科學研發項目也是強項，從生產到加工都有足夠的研發能量，能與其隸屬的東元集團產學合作，除了創造產業升值、也能增加學生跨領域學習與就業競爭力。

東元餐飲集團會長黃茂雄說，未來食品安全議題會更被受到重視，屏科大在科技農業等領域上能量力很強，若能結合集團資源，一定可以讓旗下的食品提升美味與健康，摩斯漢堡屏科大店也是公司未來把資源引進南部的重點基地之一。

屏科大達人學院目前在智慧光電、生技農業、連鎖餐飲、機械車輛等領域，與多家企業合作共同規畫課程，希望讓學生可以跨越不同專業領域來學習，串接產業師資到校教學，學生由校內實務到校外實習一氣呵成，接軌未來就業市場。

(中時 )