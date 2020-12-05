性格好的人大家都喜歡，和這樣的人相處舒心自在，而這些人因為朋友多，貴人運也比其他人要好。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享以下4個生肖受到命運之神的偏愛，走到哪都受歡迎，人緣好、有貴人相助，生活輕鬆如意。

▍1.生肖龍

屬龍人豁達大度，心胸開闊，身上有一種非凡的氣質，不與人斤斤計較，凡事只求順其自然。屬龍人天生有好命運，會隨著時間的推移成就夢想。樂觀、知足的好性格很招人喜歡，讓大家願意與其交往，社交圈子大，辦事順利，生活無憂無慮。

▍2.生肖兔

屬兔人低調富有內涵，不愛張揚，做事非常穩重，是個可靠的人。對物質需求不高，不貪錢，更注重精神生活。屬兔人心地善良，很樂意幫助他人，這樣的人自然有上天的關照，他們命途平順，有幸福的家庭，平安一生。

▍3.生肖馬

樂觀健談的屬馬人在與人相處過程中，可以展現出縝密的邏輯思維，處理事情的高超手段，更會收穫周圍人的喜愛與欽佩。屬馬人心直口快，沒有壞心思，是做朋友的不二人選，非常可靠。人脈強，在社會上游刃有餘，辦事總是順順利利。

▍4.生肖羊

屬羊人天生就是個謙謙君子、溫柔淑女，不愛出風頭，EQ高，相處下來給人感覺很安心，因此在朋友中有非常好的口碑。身邊能幫他的人很多，到哪都吃得開，能和氣生財、一本萬利。屬羊人有實力，有福氣，富貴多多。

▍5.生肖雞

屬雞人堪稱社交達人，人脈圈很廣，並懂得將心比心，用善心對待朋友，給人良好的印象。性格好的人一般運勢也不會差，畢竟招人喜歡則貴人多，貴人遍地註定大吉大利。屬雞人進取心強，再加上貴人的幫助，注定可以享受幸福好日子。

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(中時新聞網)