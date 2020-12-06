苗栗縣長徐耀昌期許家長會與學校密切合作，共創三贏。（謝明俊攝）

為感謝縣內各校家長會支持校務經營，全力為學子付出心力，苗栗縣政府教育處6日上午在後龍新港國中小學，舉行家長會長聯誼交流活動，並由縣長徐耀昌頒獎感謝熱心家長會長，期勉大家共同為苗栗教育發展努力。

古諺有云，「培育一孩子，需要一個村莊的力量」這句話說明社區及家長的力量，對於教育發展的重要性。苗栗縣教育處長邱庭岳也指出，家長是學校教育的合夥人，只有家長與學校攜手合作，才能創造親、師、生三贏局面，學校家長會因具有，家長與學校溝通橋樑、協助學校校務發展及協助家長處理並解決各種孩子教育問題，因此，學校家長會在學校教育中占有舉足輕重的地位。

為了感謝各校家長會支持校務經營，全力為苗栗縣學子付出心力，縣府教育處特別在6日上午，於後龍新港國中小學舉辦「提升家長參與教育事務知能研討會暨家長會長聯誼交流活動」邀請全縣各級學校家長會長及校長到場，對家長會運作等相關議題，進行經驗交流，並由苗栗縣家長協會理事長黃正銘實際解說家長會運作的相關法規，以及家長會經費來源、財務運作等議題，供各校家長會參考。

苗栗縣長徐耀昌特地到場，感謝各家長會長期以來對學校的支持，並頒獎表揚優良家長會長，期許家長會持續與校方維繫良好夥伴關係，共同創造「學校用心、家長關心、學生開心」的三贏局面。

苗栗縣長徐耀昌頒獎表揚竹南山佳國小家長會等表現優良家長會。（謝明俊攝）

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