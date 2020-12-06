美股中概股名創優品創辦人、執行長葉國富6日表示，名創優品於10月15日上市，到現在不到兩個月。在上市的過程中，股權激勵超過400人，這是大陸實體零售企業上市時激勵人數最多的一家企業，創造十幾位億萬富翁，很多小姑娘現在身價逾人民幣（下同）5億元，千萬富翁一大堆。

新浪財經報導，葉國富在2020（第十九屆）中國企業領袖年會中發表演講時強調，讓別人看到我們企業是開放股權的，是財散人聚的一家企業，以後要想吸引高階人才、核心人才、優秀人才，沒有股權是吸引不了的，也是做不大的。

葉國富說，一位副總裁，給他年薪200萬元、300萬元，10年才3,000萬元、100年才3億元，現在一下子5億元、10億元，這種擁抱資本的價值，是傳統企業做不了的，現在是真正的資本時代大崛起。

在談到資本市場的註冊制時，葉國富表示，這帶來資本市場的平民化，上市會越來越容易，越來越透明。資本市場透明帶來兩個好處，一個是企業不好拿錢。

第二，不僅老闆要享受資本的紅利，能不能讓員工也享受一下資本的紅利，這是衡量未來一家企業能不能做大做強，能不能時刻保持競爭力最關鍵的一個指標和因素。

葉國富強調，要講實際的，講虛的沒有用。既然股權激勵大家都看到帶來的好處，擁抱資本、擁抱人才、開放股權，股權不要只拿到一個人手裡。

(工商 )