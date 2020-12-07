美國總統當選人拜登表示，11月的就業報告凸顯出對新冠疫情採取緊急行動的必要性，國會應立即行動通過紓困案，且明年1月需「再次行動」，美股在上周五衝高後，今晨美股期指也呈現小漲，日韓股市並攜手開高，惟日股震盪相對較大。台股多頭氣勢延續，三大期指皆漲，12月台指期開高48點、為14181點，隨後大盤開高97.56點、為14230點，再創新高，台積電(2330)也續攻515元再寫新記錄，聯電(2303)則突破50元關卡、華邦電(2344)進逼漲停，鴻海(2317)、大立光(3008)亦聯袂開高，拉抬大盤漲點快攻逾160點，直搗14300關。

美國非農就業數據遠低於預期，市場預期此情勢將迫使國會更快速地推出新一輪紓困措施，激勵上周五道指、標普500、那指攜手衝高，收盤道瓊指數上漲248.74點，或0.83%，收30,218.26點；標普500指數上漲32.40點，或0.88%，收3,699.12點；那斯達克指數上漲87.05點，或0.70%，收12,464.23點；費城半導體指數上漲76.88點，或2.83%，收2,793.03點。台積電ADR漲4.25%至每股103.73美元，再度創下歷史新高；日月光ADR漲3.42%、聯電ADR漲14.45%、中華電信ADR跌0.08%。統計上周，美股主指連續第四周長紅，道指漲1%、標普500漲1.7%、那指漲2.2%。

台股上周五盤中衝上14149.56點，終場收14132.44點，大漲155.35點或1.11%，盤中、收盤價均改寫歷史新高，成交量2869.66億元；累計一周上漲265.35點或1.91%，周線連五紅。籌碼面，上周五外資買超146.82億元，投信賣超7.32億元，自營商賣超12.52億元，三大法人買超126.98億元；累計一周，外資賣超220.43億元，投信賣超23.03億元，自營商買超1.28億元，三大法人賣超242.17億元。

分析師表示，台幣狂升帶動資金行情火熱，年底前集團作帳行情持續樂觀看待，加上券資比維持近5個月來相對高點，後續可望再湧現新一波軋空行情，整體而言，熱錢、作帳和軋空捲起的三道浪，可望一波接一波墊高大盤。

(時報資訊)