美國疲軟的就業數據，強化了投資人對新一輪激勵方案的期望，周一美元走勢仍然承壓。英鎊走勢則緊盯英國與歐盟之間在最後關頭的貿易談判。

周一亞洲交易時段，美元指數幾近持平，報90.783。上周五美元指數一度跌至90.471，創下兩年半新低。

歐元目前報1.2126美元，失守上周五創下的2018年4月來新高1.2177美元。

上周五美國非農就業數新增24.5萬個，遠不及經濟學家預估的44萬個，並創下5月以來最疲弱的增長，顯示隨著美國爆發第三波疫情，其就業復甦力道正在失去動能。

不過交易員認為這項備受關注的就業數據，將使華府通過新一輪激勵方案以緩解疫情衝擊的壓力升高，這樣的看法使整體風險偏好維持不墜，並打壓美元兌風險性貨幣的上檔空間。

巴克萊資本資深貨幣策略師Shinichiro Kadota表示，市場對疲軟的就業數據反應有限，更關注的是更多的激勵措施可望出爐的前景。

上周五美國國會為提出新紓困案而展開協商的勢頭升高，一群兩黨議員提出的9080億美元方案已經進入收尾工作，並希望能在本周過關。受此提振，上周五美國10年期公債殖利率升至0.986%，創下8個半月新高，帶動美元升至104.20日圓。

離岸人民幣報6.5140元兌一美元，匯率略低於上周五創下的兩年半高點6.5070元兌一美元。

英鎊幾近持平，報1.3415美元，自上周五觸及的兩年半高點1.3540美元回落。投資人縮手觀望本周英國與歐盟之間，為了避免年底英國失序脫歐所進行的協商。因為三大棘手問題的協商在周末陷入僵局，稍早前英鎊最低跌至1.3360美元。

(時報資訊)