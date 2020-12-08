義大利政府表示，內政部長拉莫爾傑塞（Luciana Lamorgese）今天確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），開會時坐在旁邊的兩位部長已自主隔離。

法新社報導，義大利政府在簡短聲明中說，拉莫爾傑塞上午接受例行檢測，下午出席政府部長會議時得知結果。

坐在她旁邊的外交部長迪馬尤（Luigi Di Maio）和司法部長波納費德（Alfonso Bonafede）得知消息後已自主隔離。義大利政府說，當時在場人員都有戴口罩並保持社交距離。

拉莫爾傑塞是義大利政府第2位確診染疫的部長，前一位是區域事務部長伯西亞（Francesco Boccia）。伯西亞10月確診，後來已痊癒。

路透社報導，拉莫爾傑塞辦公室一名人士透露，拉莫爾傑塞沒有出現症狀。

義大利是疫情最嚴重的歐洲國家之一，累計170多萬人確診染疫，6萬多人病故。

(中央社)