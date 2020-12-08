台電北儲中心招商會今在總部召開，51家不動產、壽險公司、顧問公司都出席，對此案有高度興趣。(圖：王玉樹攝)

台電今（8）日下午於台電大樓舉辦最後一場「南港區北部儲運中心」都更招商說明會，包含不動產、壽險公司、顧問公司在內51家出席。某地產業者直稱「叫得出名號建商幾乎都到了」，因為地點優、底價有彈性，大家都不想錯過。蓋好之後，除分給台電，剩下可能以豪宅設定規劃。台電表示，本案本月底前將正式公告，走流程預計明年中決標，2025年完工。

台電「北部儲運中心南港舊址」位居東區門戶計畫銜接信義計畫區起點，基地形狀方整，是北市稀有大規模可開發土地。因此國泰、宏國、興富發、太子、昇陽建、皇翔等大建商有26家到場。其他還有南山、富邦、國泰等6家保險壽險公司，秀泰影城、桃園廣豐購物中心、映實文化(in89影城)等影城與商場，以及第一太平戴維斯、瑞普國際物業多家顧問業者，擠滿會場。

台電副總王振勇指出，此案基地面積達1.56公頃（約4728坪），使用分區為特定商業區（建蔽率55％、容積率353％），基地緊臨忠孝東路六段，鄰近有松山車站、捷運後山埤站、交通便捷，生活機能完善，具開發住宅、商務辦公及多元商業設施之優勢。且土地產權99％以上屬於台電所有，產權單純，減少投資人都更整合不確定性風險。

北儲中心案，可興建總樓地板面積3.7萬坪、共3棟大樓，可作商辦與住宅，總銷金額高達300億。

一位房地產業者說：「建商叫出的名號的幾乎都到了。」，主要是台電北儲這塊地地點真的很好，基地完整又產權清楚。價格上，對比日前台鐵南港區玉成段都更案，底價也較低。

這也是國內首宗由國營事業擔任主辦的公辦都市更新案，台電預估投入成本約百億元，更新後台電透過權利變換方式分回64％，自己拿到獨棟商用辦公產品，約值200億元。剩下兩棟約三分之一，則由得標業者利用。

此案去年已辦過招商會，今天是最後一場，台電表示，確定12月底前可正式公告招商，預計明年中決標。之後得標廠商申請都市更新計畫，順利2022年年中就會動工，2025年正式完成。屆時委託代租，一年可為公司帶進3.5億租金，投報率在2％左右。

房地產業者說，廠商分到的兩棟，大家應該會直接蓋成豪宅產品，畢竟這邊地點極優，每坪單價上看150萬元。

(中時 )