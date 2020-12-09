台北市明倫社會住宅因月租逾4萬元引發爭議，台北市社宅租金採取市價85折，台北市長柯文哲與內政部長徐國勇，今再因為社宅租金標準隔空互嗆，徐國勇表示，中央政策很清楚，以市價8折出租，各地方政府要執行就要有能力處理，兼任民眾黨主席的柯文哲，今中午赴黨團出席黨政聯繫會報後受訪反嗆徐國勇，「中央就沒有能力啊」。

社宅爭議延燒，徐國勇今上午赴立法院備詢前受訪表示，政府出資蓋社會住宅，就是要提供弱勢、買不起房的民眾，能夠租得起房子居住，中央政策是市場平均租金8折，弱勢家庭則以市價65折出租，中央標準很早就訂定。

對此，柯文哲中午赴民眾黨出席黨政聯繫會議後，面對媒體提問，徐國勇稱中央很早就訂定標準，柯文哲僅表示，「中央政府就沒有能力啊」。

此外，民眾黨黨代表選舉將於本周六線上投票，近期發生互相攻擊紛爭，柯文哲則說，「哎唷，如果選舉完全沒有爭議，不是更奇怪嗎？」

(中時 )