行政院會明（10）日將拍板「六大核心戰略產業推動方案」，各部會總動員推動資訊及數位、資安卓越、台灣精準健康、綠電及再生能源、國防及戰略、民生及戰備六大產業，包含研發新世代半導體技術及促成AIoT應用場域，並籌組5G國家隊，建構再生能源產業專區及研發基地，打造離岸風電國家隊等。

總統在就職演說時宣示推動六大核心戰略產業，在推動5+2產業創新的基礎上，超前部屬迎接後疫情時代產業鏈重組的契機。各部會經過半年多研議，由國發會彙整後，國發會明日將在行政院會報告「六大核心戰略產業推動方案」，院會拍板後，各部會立即推動。

資訊及數位產業方面，將研發新世代半導體技術及促成AIoT應用場域，並籌組5G國家隊。資安卓越將強化新興領域防護，打造高階實戰場域，研發5G、半導體等防護技術，將各核心產業導入資安，並成立資安攻防及跨國合作機構。

台灣精準健康產業方面，將建構基因及健保巨量資料庫，並發展精準防疫產品與拓展國際生醫商機，將台灣防疫推向全球。在國防及戰略產業方面，航空及船艦產業將推動國防自主，建立國防產業供應鏈。

太空產業將發展低軌道衛星及地面設備，行銷太空國家品牌。綠能及再生能源產業方面，將建構再生能源產業專區及研發基地、健全綠電參與制度，及打造離岸風電國家隊。

民生及戰備產業方面，確保關鍵物資供應，並將掌握半導體材料與設備、車用電池、原料藥等關鍵原材料。

此外，為優化基礎環境，也提出匯聚及培養雙語和數位人才、優化法規基礎環境、提供靈活金融支援等策略，支持六大核心方案。

行政院官員表示，政府要持續強化資訊及數位相關產業發展。利用半導體和資通訊產業的優勢，全力搶占全球供應鏈的核心地位，讓台灣成為下一個世代，資訊科技的重要基地，全力促進物聯網和人工智慧的發展。

同時，官員指出，要發展可以結合5G時代、數位轉型、及國家安全的資安產業。全力打造可以有效保護自己，也能被世界信賴的資安系統及產業鏈。

(工商 )