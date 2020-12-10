法務部行政執行署士林分署舉辦「執法為民、共創雙贏」檔案展，讓民眾了解「管收」是如何進行，展期至明年1月29日，昨開幕典禮，分署除邀請法務部各級長官蒞臨指導，也歡迎民眾前來觀展。

士林分署表示，檔案展中最具時代意義，就屬孫道存欠贈與稅、綜所稅共3億多元，當時他允諾依所得分期付款，卻帶著嫩妻上精品百貨，遭執行官告誡可能會被管收，孫立即償還所有欠款，另外則是劉泰英積欠1億2000萬的綜所稅，執行署變賣不動產、股票和存款，成功追回欠款。

士林分署舉行檔案展自2006年成立以來，辦理過社會矚目的滯欠大戶案件，以及「禁奢令」誕生過程，都有詳細說明，還有開放「討債」的詢問室、留置室，都是一般民眾難得一見，現場提供互動式拍賣遊戲機、VR設備供民眾體驗。

「執法為民 共創雙贏」檔案展，共分2梯次展出，第1場次地點在臺北市內湖區康寧路三段51號2樓，第2次場次在同地點5樓，歡迎民眾至現場參觀，同時也可以瀏覽士林分署網站的線上檔案展，網址：https：／／www.sly.moj.gov.tw／。

(中時 )