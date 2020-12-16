新竹縣消防局18名消防員、救護義消分8組參加由中華緊急救護技術員協會（TEMTA）舉辦的「第8屆全國呼吸道插管暨心肺復甦術競賽」，抱回一般CPR組冠軍，另外還榮獲4個優等以及1個佳作等多個獎項，競賽12日結束，參賽者16日將殊榮獻給局長孫福佑。

此競賽共分為呼吸道插管組、一般CPR組（心肺復甦術）以及MCPR組（自動心肺復甦機）等3種類別，有全台10多個縣市、125組、280人報名參賽，競爭激烈。

光明消防分隊員黃皓賓、黃玉喬初次參賽，就拿下一般CPR組冠軍，2人從10月開始準備，黃皓賓甦醒球不離手，連睡覺時也帶上床，「想到就練一下手感」，兩人從白天練到黑夜，總練習時數超過300小時，更把練習場地移到分隊外頭，不少民眾好奇圍觀還給予建議。

由於隊員配合度也是比賽評分項目之一，黃皓賓、黃玉喬2人透過吵架培養默契，透過一次次爭吵了解彼此想法，也練出默契。黃玉喬表示，會報名參加付費的救護課程，增進自己的實力。

除了黃皓賓、黃玉喬外，光明救護義消分隊蕭楷樺和薛裕霖、新埔救護義消分隊范云薷及宋曉芬、關西救護義消分隊周莉萍與張家綸獲得一般CPR組的優等；光明救護義消分隊朱皓弘及陳羿璇獲得一般CPR組佳作；寶山消防分隊李孟樵、黎斯同與廖振宏榮獲MCPR組優等。

孫福佑對同仁表現感到與有榮焉，也指示業務單位從優獎勵。緊急救護科長劉彥承表示，感謝同仁在訓練時都突破自我極限，這樣的精神也會展現在救護工作，積極搶救人命。

(中時 )