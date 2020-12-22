中央流行疫情指揮中心22日公布新冠肺炎確診案例，增加了1例本土確診，外界也相當關心跨年是否舉辦，對此，台北市副市長黃珊珊出面說明強調，還是朝舉辦方向，1例本土就全程戴口罩 ，就算15例也不會停辦，採線上轉播跨年，「原則上台北跨年不會停辦。」

黃珊珊說針對舞台會控制，但很難控制周邊的人群看煙火，會以勸導方式，只要保持安全距例，但聚集的廣場會要求戴口罩，要等到下午5點30分，跟中央確認後才會知道，明天才會與大家說明。

至於行政院長蘇貞昌要大家跨年不要出來，黃珊珊表示，北市一向希望市民正常生活，只要戴口罩就能阻絕病毒傳染，院長這樣說有他的想法，但做好防護不用太緊張。

黃珊珊也強調，民眾自己參加活動的也會有意識，不希望把事情看的太嚴重，會正視他，但不要影響生活。八大類場所已公告要戴口罩，其實如果勸導不聽都有罰則，在現場會準備很多志工勸導，勸導不聽會開罰。罰則是3000元

黃珊珊說，如出現1本土確診案例，會取消會前飲食攤的活動，本周六一場活動，就會取消飲食攤的部分。

至於媒體追問，天母SOGO將在下午閉館消毒，北市衛生局針對案756生活軌跡消毒，為什麼沒有對內消毒？黃珊珊表示，「會依中央疫調的結果，中央叫我們去哪就去哪，中央沒有跟我們說，環保局較不會去，如接到通知就會第一時間去做。」

(中時 )