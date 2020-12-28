【愛傳媒黃珊珊專欄】前幾天，蘋果日報專訪我，許多人對我的印象，大多是過去當議員或是律師的樣子，這應該也是我第一次公開這些照片。

我是家裡年紀最小的孩子，前面還有五個哥哥、姐姐，其中就有四個從事軍職，後來爸爸轉任當了警察，對我們來說，捍衛這片土地的自由與安全，一直是我們家認為最重要的任務，但也因為爸爸工作的關係，常常需要搬家，輾轉之下，我在15歲就跟爸媽提出要自己到台北租屋求學的要求。

考上北一女，又念了台大，看起來很順遂的求學歷程，其實充滿「驚喜」，原本可能變成氣象播報員，某天又轉到法律系，畢業後本來打算出國唸書，當教授，卻又意外考上律師，因緣際會下被引薦到地方做法律服務，發現到幫民眾解決問題真的很開心，也在27歲那一年開啟從政之路，沒想到這一做，就是20多年。

會走上副市長這條路，也不在我的計畫內，甚至從來沒有想過，不過，人生的路還很長，無論何時都會有新的可能性，讓自己保持在最好的狀態，迎接各種挑戰，這也是我現在的人生目標。

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)