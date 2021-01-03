【愛傳媒黃珊珊專欄】2021年開始了，不知道大家跨年的前一夜，大家在做什麼呢？

跨年前的最後一夜，我跟陳時中部長周榆修社會局長一起到台北車站跟艋舺公園，關心街友們過得好不好。

這幾天有強力寒流來襲，他們的生活狀況真的讓我非常擔心。雖然我們已經啟動酷寒應變專案並設立24小時關懷通報專線，但我希望在年終，他們的生活可以過得更好一點。

我們不僅夜訪北車及艋舺，也致贈街友暖暖包、口罩及消毒酒精。街友取得的禦寒及防疫物資很有限，所以必須主動關懷、主動協助，因為他們也都是在台北市的民眾，我們就有幫助他們的義務。

接下來，社會局也會安排社工夜訪、主動關懷街友的身體健康狀況並發放口罩。

在訪視的過程中，我向陳部長介紹北市府設立的「街友置物專區」能夠幫助街友管理行李，也介紹「城市導引員」以工代振，能夠導引旅客，也能給街友一份報酬及尊重，陳部長相當肯定。

冷氣團來臨，希望大家可以多注意身體狀況，如果有需要禦寒物資，可以向社會福利中心領取，必要時也可以撥打1999協助，只要市民們有需要，北市府一直都在！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)