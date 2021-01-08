公視迷你劇集《大債時代》劇情寫實，上週六首播後獲得高口碑，不少觀眾表示既視感很重，就像看到自己生活的縮影，尤其黃瀞怡（小薰）飾演「蔡純珊」面對丈夫「阿良」不堪財務壓力墜樓驟逝，變成單親媽的她得扶養2年幼孩子，更追查害老公陷入財務困境的罪魁禍首，上演驚險追車討債戲碼。

游安順飾演企業家老闆王尚興，是「阿良」工作上重要生意夥伴，疑似是害死「阿良」的罪魁禍首，被網友戲稱是劇中大魔王。游安順不認同角色是反派，「人不為己，天誅地滅，王董這樣的人，當然會先顧及自己的利益；我相信他曾經試著想挽救阿良他失去的東西，可是整個大環境、大時代的背景都壓得大家喘不過氣來，我想這是影響每一個角色心境轉變的可能性。」製作人方夢貞表示，與導演廖士涵討論角色設定時，並不存在絕對的壞人，而是希望呈現出每個人的行為背後都各有各的苦衷。

游安順跟導演廖士涵、黃瀞怡等首度合作，大讚導演拍戲細膩，會細心說明讓演員了解該走的情緒，溝通上沒什麼誤差，可以很放心地詮釋角色，也讚年輕演員都相當厲害，「現在年輕人的表演方式都還滿成熟的，有很多地方也是值得我們跟他們學習的。」

游安順和小薰私下認識，雖然首度拍戲、但就像老友一樣，兩人的第一場戲就是小薰對質游安順，她不好意思說：「順哥，不好意思，一來就先罵你」，游安順也大方表示沒關係，「我說戲本來就這樣子，因為我們兩個不是談戀愛，她的反應只是在為她丈夫做平反，所以情緒上當然要比較激動一點。」

小薰向游安順追車討債被阻止。（公視提供）

游安順與小薰第一場對手戲就要當面對質。（公視提供）

(中時 )