【愛傳媒黃德北專欄】參加反毒豬的跨年晚會，凌晨近兩點睡在信義路上的帳棚內，寒流來襲，睡得很辛苦。

早五點半就起來開始整理睡袋與帳篷。六點多向凱道前進，遭到警方阻擋，發生多次推擠，最後轉往立法院與行政院，在這些機關大門貼上「本店使用美國豬」的標章，象徵2021年反毒豬運動仍然會持續進行。

民進黨的萊豬立委們雖然強勢通過進口萊豬，但我們不會停止戰鬥，接下來的戰場將會是反萊豬公投與聯署罷免萊豬立委。

九點多回到家，睡個回籠覺。下午一點起床，吃過午飯，趕去榮總看望已經從加護病房轉移至普通病房的媽媽。感謝榮總醫護人員的治療照護，媽媽的情況已經得到有效控制。

晚上去內湖龍都酒樓吃晚餐，由於沒有預訂，所以吃不到他們著名的烤鴨，點了一隻大沙公，太太與女兒吃得很高興，但價格不菲。

晚上返家，才開始有機會坐到書桌前開始靜下心寫我的中共百年史論書稿。

2021年的第一天就這樣過去了。

作者為世新大學社發所教授

照片取自毛嘉慶臉書

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(中時新聞網)