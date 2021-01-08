【愛傳媒滾動力頻道專欄】「我活著就是為了這個Photo，這是我的命！」——柯錫杰（1929-2020）

戰後日人遭遣返，當時在台灣鹼業公司工作的柯錫杰，受日本廠長贈與他一台德製相機，也開啟柯錫杰投身攝影的一生。

隨後至日美進修，奠定攝影基礎，在隻身前往歐洲流浪的時期，體會到深刻的孤獨感，也使柯錫杰發現景物最純粹的面貌。

「作品是老天爺給予的，等著你來發現！」

2016年，滾動力有幸邀請柯錫杰老師接受訪談，讓世人有機會窺探柯錫杰大師精彩的人生故事。

國際知名攝影大師Steve McCurry曾說：「柯錫杰是20世紀，崛起於臺灣而放眼世界，最具指標性的攝影家之一！」

諾貝爾文學獎得主高行健也曾讚譽：「在中國，攝影作為一門藝術，歷史如此之短，我還不知道有誰比柯錫杰走的如此之遠！」

每每重溫訪談，總能再次感受到柯老師在領域裡卓越的見地，多年讚揚等身著實實至名歸。

讓我們一起重溫柯錫杰老師的精彩訪談，緬懷這位攝影傳奇人物，感謝柯錫杰老師留下無數感人的經典作品，您的精神將如攝影作品永垂不朽！

僅以此文紀念臺灣現代攝影第一人—柯錫杰，最初訪談上線於2016年12月29日，柯錫杰老師於2020年6月5日辭世，享耆壽90歲。

作者為影片創作頻道

照片來源：滾動力頻道截圖。

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(中時新聞網)