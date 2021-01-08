藝術家劉群群將10到20張影像結合成巨幅地景作品，配合三張局部圖，闡述自己的論述。（多納藝術提供）

近期多納藝術邀請資深攝影師劉群群、日籍攝影創作者近藤悟KONDO Satoru開設「原貌‧瞬 The Landscape‧Moment」當代攝影雙個展，前者走遍在冰島、新疆、瑞士，透過地景建構自己的論述，後者以植物的優雅姿態為題，卻跳脫植物樣貌訴說另一種故事，透過藝術家的作品帶給你不同的「視」界。

藝術家劉群群走遍許多國家取景，10到20張連續拍攝的影像，結合成大幅地景圖，其巨大的尺寸卻不影響作品細緻程度，彷彿一草一木都被凝結於此，展場中搭配三張從大圖中擷取出來的局部圖像，為觀者提供不同的感受，劉群群希望透過這種方式，闡述「我們看到的取景，其實往往都有可能是片面的資訊，它們可以有各自的故事，但都無法代表原貌」

日籍攝影創作者近藤悟KONDO Satoru擅長拍攝生與死、生命力題材，此次展出作品藉花朵比喻出世間女子柔美又剛毅的特性，在他的眼中每朵花代表著女性不一樣的型態，以白色為背景中的花朵代表著希望與夢想，而黑色背景中凋零的花朵，則隱喻生命的結束，已經曾經的燦爛，成為有限生命中最有力地證明。

該展覽自1月9日至27日於多納藝術中心展出，此次以攝影作品作為開年的展覽，除了與月中的藝術台北ONE ART Taipei呼應，更展現多納藝術立足支持當代攝影的決心，進拓展現代藏家收藏攝影作品與攝影藝術的交流和發展。

(中時 )