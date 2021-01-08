台中捷運綠線電聯車，2017年4月在北屯機廠測試軌載重測試。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

民進黨議員8日質疑中捷36節車廂建置115萬7760萬公斤沙包測試，但沒人看過，有做假嫌疑。台中捷運公司表示，捷運綠線電聯車2017年4月北屯機廠測試軌載重測試，裝載1192袋沙包，重量共32公噸，模擬列車滿載536人情況，川崎重工及北捷局都是見證人員。

市議員蕭隆澤表示，台中捷運綠線，測試期間，未測試載重量，也不見載重量數據，只是空車行駛，這是很大缺失，民眾擔憂捷運試車的真實性，如以36節車廂載重測試，每個車廂需要1192包沙包，但沒人看過這麼多沙包？

針對民進黨議員跳出來質疑中捷未做負重測試，國民黨議員羅廷瑋反擊，中捷2017年就用1192袋沙包模擬滿載536人來測試，希望社會「少一點萊豬，多一點良知」，捷運是極其複雜專業的建設，不斷有民進黨議員刻意站出來批評，個個都變捷運專家。

台中捷運公司董事長林志盈說，捷運綠線電聯車在2017年4月在北屯機廠測試軌首度進行載重測試，電聯車裝載1192袋沙包，重量共32公噸，模擬列車滿載536人情況；在正線軌道工程完工後，2018年2月8日及2月9日列車性能測試時，於正線上同樣以32公噸重沙包模擬列車滿載，進行速度測試、煞車率與急衝度、緊急煞車率等三項測試。

中捷公司指出，2017年至2018年測試時，列車性能測試屬於設計合格測試，依規定不需所有列車逐一進行測試。中捷對升級軸心的測試，要求全列車全路段檢測，安全才上路。

市議員吳瓊華表示，希望大家都能將期待中捷通車看成是一件台中大喜事，而不是唱衰，國民黨台中市黨部有一塊烏日鄉親掛了好幾個月的「喜迎中捷通車」，被民進黨拿來酸，請問這有什麼好酸？難道民進黨議員不期待中捷通車嗎？

(中時 )