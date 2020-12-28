澳洲雪梨往年總會舉行盛大跨年倒數，在知名雪梨歌劇院上空施放燦爛煙火迎接新年，不過由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發，當局已下令禁止跨年夜舉行大型聚會。

路透社報導，雪梨北部海灘郊區COVID-19疫情死灰復燃，今天又新增5起病例，累計病例增加到125起。當地約25萬人必須處於嚴格的封鎖狀態下，直到1月9日才能解除。

這使得原本就已變得黯淡的跨年計畫被加諸進一步限制。新南威爾斯州州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）禁止多數人在跨年夜進入雪梨市中心，同時限制戶外聚會人數在50人以下。

貝雷吉克利安在記者會上表示，當局不想在跨年夜製造任何超級傳播事件，那會毀了一切，讓新南威爾斯州各地居民無法往前邁進。她還說，在家欣賞煙火是「最安全」的作法。

她說：「無論如何，我們希望跨年夜雪梨灘頭不要有任何人潮。」

新南威爾斯州衛生廳長哈扎德（Brad Hazzard）說：「當新南威爾斯州多數地區，事實上是澳洲多數地區正在做對的事時，我想對那些考慮在接下來幾天做出任何蠢事的人說：算了吧。」

由於澳洲火速對外關閉邊界、實施封鎖措施、大規模篩檢病毒且實施社交距離規範，因此整體來說算是躲過了最嚴重的疫情大流行。澳洲迄今總計逾2萬8300人染疫，其中多數位於維多利亞州，另有908人不治。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思(示其)）1091228

(中央社)