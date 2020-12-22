中央流行疫情指揮中心今公布國內新增1名本土病例廣達集團女員工，其感染源就是紐西蘭外籍機師，讓台灣連續253天零本土確診破功，外界高度關注緊接而來的跨年活動是否取消？並在網路引起熱烈討論，瞬間湧入大批網友吐露真實心聲。

指揮中心表示，這名紐籍機師在自主健康管理期間（12月8日至12日）在台北趴趴走，活動足跡包括新光三越台北天母店、遠東SOGO台北天母店和好市多南崁店，引發外界擔憂本土感染恐進一步擴大。

台北跨年活動是否該全數取消？鄉民吐真實心聲。（圖／截自PTT）

有網友在PTT上好奇詢問，台北跨年活動是否應該全數取消？原PO表示，北北基桃首長應該方向一致、嚴格看待這件事，認為大台北跨年全數取消應該非常合理，並因應提前部署防疫措施，貼文一出，馬上引起熱烈討論。

由於每年跨年活動受到眾人期待，不過令人意外的是，有不少網友都一致認同「支持取消」、「該禁掉就禁吧！」、「線上收看101煙火」、「時神該霸氣宣布了吧」、「感覺會有很多不確定因素，乾脆直接取消最保險」；還有網友認為「全台灣都取消比較合理」、「支持全台跨年大型集會活動都取消，改線上直播」。

台北市副市長黃珊珊今出面回應，台北跨年活動目前還是朝舉辦的方向，有1例本土病例就全程戴口罩 ，就算出現15例也不會停辦，而是採線上轉播跨年，「原則上台北跨年不會停辦」。

【現場直播】253天本土零確診破功！陳時中親上火線說明｜2020.12.22

(中時新聞網)