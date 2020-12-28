【1】跨年冷吱吱 北台灣體感0度

本周即將跨入2021年，同時也迎來入冬以來最強寒流！氣象局預報表示，隨著寒流周三（30日）南下，各地氣溫驟降攝氏10度以上，此波寒流最低溫將出現在跨年夜至元旦期間，北台灣局部地區體感溫度甚至可達零度以下。醫師提醒，三高患者需特別注意保暖，以防急性心肌梗塞、腦中風等找上門。

【2】趙少康客串還原歷史 嘆人事全非

《國際橋牌社2》昨拍攝1995年民進黨與新黨的「大和解咖啡」劇情，邀請當時新黨召集人趙少康客串參與，還原當年轟動政壇的歷史事件。趙少康受訪時，感嘆政治變化很快，「大和解咖啡」如今人事全非，當年喝咖啡是對的，前民進黨主席施明德有這樣的肚量與遠見，兩黨能夠有此胸懷，互相理解、攜手合作，極具意義。

【3】輔導國中生竟襲胸 狼師判8月

桃園某國中江姓輔導老師，多次趁早自習、午休替女學生心理輔導時，擁抱偷親，並撫摸胸部，3年後女生母親帶她去整脊，她激烈抗拒，母親查看她IG貼文「永遠記得那充滿鬍渣噁心的嘴唇」，才知女兒遭侵犯。一審痛斥江是「趁火打劫的狼師」，高院依性騷擾罪判江徒刑8月確定，須入監服刑。

【4】陸暫停中英航班 京港疫情續延燒

北京新冠疫情延燒，26日再增5例本土確診者。近14天北京累計報告9例本土確診病例。疫情最嚴重的順義區全區進入戰時狀態，北京83萬人大規模核酸檢測，多項防疫措施開始實施。此外，大陸從28日起零時起也正式「叫停」中英航線航班。

【5】梁靜茹洩常窩陳綺貞懷裡

梁靜茹的「202020當我們談論愛情」演唱會27日第二場，邀來相識20年的好友陳綺貞，合唱電影《喜歡你》的主題曲〈我喜歡上你時的內心活動〉，兩人相隔14年再度同台，巧合的是，陳綺貞及梁靜茹去年各自分手、婚變，而昨演唱會的音樂及製作總監正是陳綺貞的舊愛鍾成虎，關係巧妙。

(中時新聞網)